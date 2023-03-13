Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar oluştu

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'nin Gökçedam köyünde, deprem sonrası Hemite Kalesi'nden Ceyhan Nehri kıyısına kadar uzanan yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki alanda büyük yarıklar oluştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım ve hasar gören Osmaniye´de 1008 kişi, hayatını kaybederken, 2604 kişi de yaralandı. Ülkeyi yasa boğan afet sonrası yapıların yanı sıra doğada da ağır tahribat oluştu. Merkeze bağlı Gökçedam köyünde, arazide deprem sonrası oluşan dev yarıklar ise dikkat çekti. Hemite Kalesi ile Ceyhan Nehri kıyısına kadar oluşan yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki alandaki dev yarıkların, bazı bölgelerde 2 metrelik derinliklerinin olduğu görüldü. Depremin boyutunu gözler önüne seren görüntüleri, köyde yaşayan Selahattin Cömert, "Köyümüzde depremde 1 kilometrelik büyük yarık ve obruklar oluştu. Afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-03-13 16:53:21
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