Osmaniye'de EBA TV'ye erişim için konteyner kente televizyon kurulumu yapılıyor



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de konteyner kentte kalan çocukların EBA TV'ye erişimi için televizyon kurulumu yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de, 165 dönüm alan üzerine kurulan konteyner kente, afetzedeler yerleşmeye başladı. 1370 konteynerden oluşan ve Karaçay Deresi kenarında inşa edilen konteyner kentte, çocuklar için televizyon kurulumu çalışmalarına başlandı. EBA TV'ye erişim sağlanmak için kurulan televizyonların montajlarını ise Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğretmen ve öğrencilerce gerçekleştiriliyor. Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Mahmut Uçman, "Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tebliğ edilen yaklaşık 400 adet televizyonun kurulumunu okulumuz öğretmenleri, öğrencileri, teknisyenlerimiz ve izcilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz" dedi.

'ELEKTRİK TESİSATI DÖŞEDİK'

Televizyon montajlarından sonra uydu tesisatlarına geçeceklerini anlatan Uçman, "Uydularını da yerleştireceğiz ve EBA TV'lerini buradaki halkımızın hizmetine sunacağız. Çocuklarımız eğitim-öğretimden de geri kalmayacak. İnternet bağlantısı, uydu bağlantısı hepsi gerçekleştirilecek. Şu an için 400 adet. Daha önce de yine Milli Eğitim Müdürlüğü talimatıyla yaklaşık 150 çadıra elektrik tesisatı döşedik. Yine Cumhuriyet Meydanı'ndaki birçok arızalara baktık. En son 25 tane okulumuzun elektrik arızaları ile ilgili çalışmalarını yaptık" diye konuştu.

12'nci sınıf öğrencisi Soner Cangüzel de öğretmenlerinin çağrısı ile hemen geldiğini ve konteyner kentte TV kurulumu yaptığını dile getirdi. Arif Aslantaş ise evinin depremde ağır hasar aldığını belirterek, "Konteynerimize yerleştik. Televizyon da takıldı. Bunun için başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, valimiz ve tüm yetkililere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-14 13:50:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.