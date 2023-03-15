Depremzedelerden artakalan yiyecekler, Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne gidiyor



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, depremzeler için yapılan yemeklerden artakalan ya da bayatlayan ekmekler ile atıklar, HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ndeki hayvanlar için kullanılıyor.

Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) Osmaniye'de kurduğu Emekli Hayvanlar Çiftliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen hayvanlara ev sahipliği yapıyor. HAYTAP Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala, depremlerin ardından çiftliğe 2 inek, 2 keçi, 2 keçi yavrusu, 2 ördek ve 9 güvercinin getirildiğini söyledi. Burada hayvanları tedavi edip, bakımını üstlendiklerini belirten Laçinbala, beslenme ihtiyacı için de yemek artıkları topladıklarını söyledi. Çiftlikteki görevlilerin, depremzedeler için kurulanlar dahil yemekhaneleri dolaşarak burada kalan 22 koyun ve keçi, 28 tek tırnaklı hayvan, 4 inek ve 100'e yakın kanatlı hayvan için yemek artığı topladığını belirten Laçinbala, "Tüm dinlerde, kitaplarda, inanışlarda yasaklanmış olan kuralların en başında bilindiği üzere israf gelmekte. Bizler de bu deprem döneminde yemek atıklarını topluyoruz, yemekhaneleri geziyoruz. Bütün yemek ve ekmek artıklarını çürümekten, küflenmekten kurtararak buradaki canlarımıza getiriyoruz. Tavuğundan eşeğine, aracımızı gördükleri zaman dörtnala koşarak o engelli halleri ile gelmekteler. Desteklerle kurulan bu tesis, pek çok cana yeni bir ev ve yaşam sunuyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-15 10:48:44



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