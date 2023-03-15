Güney Koreli gönüllüler, destek için deprem bölgesi Osmaniye´de



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)GÜNEY Kore´den 20 kişilik ekip, destek amaçlı deprem bölgesi Osmaniye´ye geldi. Kentte afetzedeler için çadır kurulumu yapıp, Osmaniye Belediyesi ekiplerince yapılan yemek dağıtım işine destek veren Koreli yardımseverler ayrıca temin ettikleri bir TIR dolusu yardım paketini de kentteki depremzedelere ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin vurduğu 11 il arasında yer alan Osmaniye´de yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, dünyanın çeşitli ülkelerinden yardımseverler de deprem bölgelerine gelerek yanlarında getirdikleri ihtiyaç malzemelerini afetzedelere ulaştırıyor. Aralarında doktor, hemşire, aşçı, iş insanı ve diğer meslek gruplarından yardımseverlerin bulunduğu 20 kişilik heyet, temin ettikleri bir TIR dolusu yardım malzemesini Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkez'ine teslim etti. Heyet, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara´yı ziyaret ederek, yapacakları faaliyetler hakkında bilgilendirdi. Başkan Kadir Kara, zorlu afet günlerinde Osmaniyeli hemşerilerini yalnız bırakmayan Güney Korelilere teşekkür etti.

Ziyaretin ardından, ekipteki bir grup Samet Aybaba İzci ve Spor Kompleksi alanında çadır kurulumu yaparken, diğer bir grup ise belediye ekipleriyle kentin farklı noktalarındaki afetzedelere günlük olarak ulaştırılan sıcak yemek dağıtımına yardım etti. Bir süre kentte kalacak olan Koreli ekip, diğer günlerde de yardım paketlerinin dağıtımını yapacaklarını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-15 16:07:14



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