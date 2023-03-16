Otobüste uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de polisin durdurup arama yaptığı otobüsteki 2 yolcunun sırt çantası ve kutu içerisindeki battaniyeye sarılı vaziyette 3 kilo 400 gram skunk ve 650 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır´dan temin edilen uyuşturucunun Antalya´ya sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli araçlara yönelik uygulama başlattı. Uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, şüphe üzerine 2 kişinin valizinde arama yaptı. Aramada, sırt çantası içerisinden paketler halinde 3 kilo 400 gram skunk ve kutu içerisindeki battaniyeye sarılı vaziyette 650 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-03-16 15:24:14
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