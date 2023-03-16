Osmaniye´de görev süresi biten Muğla jandarması, dualarla uğurlandı

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- MUĞLA´dan deprem bölgesi Osmaniye´ye gelen ve görev süresi tamamlanan jandarma personeli, dualarla uğurlandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye´ye, Jandarma Genel Komutanlığı´nca takviye amaçlı Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeli gönderildi. Kentte yaklaşık 1 aydır depremzedelerin yaralarını sarmak için görev yapan personel için Osmaniye İl Jandarma Alay Komutanlığı bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Albay Can Altundarak, görev yapan personele teşekkür etti. Jandarma komandolar, yapılan duanın ardından araçlarla birliklerine uğurlandı. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-03-16 16:32:10
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