Güney Koreli gönüllüler, Çanakkale Zaferi etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)GÜNEY Kore´den destek amaçlı deprem bölgesi Osmaniye´ye gelen gönüllüler, Çanakkale Zaferi'nin 108´inci yıl dönümü etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Güney Koreliler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak İstiklal ve Çanakkale marşlarını çocuklarla birlikte okudu.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin vurduğu 11 ilden Osmaniye´de yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, aralarında doktor, hemşire, aşçı, iş insanı ve diğer meslek gruplarından yardımseverlerin bulunduğu 20 kişilik Güney Koreli heyet, yaklaşık bir haftadır Osmaniye´de çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108´inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Esenevler Mahallesi'ndeki çadır kentlerde kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Programa, yaklaşık bir haftadır kentte bulunan aralarında doktor, hemşire, aşçı, iş insanı ve diğer meslek gruplarından yardımseverlerin bulunduğu 20 kişilik Güney Koreli heyet de katıldı.

Etkinlikte afetzede çocuklarla yakından ilgilenen Güney Koreliler, onlarla İstiklal ve Çanakkale marşlarını okudu. Daha sonra ise Osmaniye Belediyesi tarafından depremzede çocuklar için hazırlanan `Çocuk Oyun Otobüsü'nde boyama ve el işi gibi çeşitli etkinliklerde bulundu. Çocuklara daha sonra ise pamuk şekeri ve balon hediye edildi.

'ÇOCUKLARLA OYNADIKÇA, YÜREKLERİNİN CANLANDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Osmaniye´deki afetzede çocuklarla vakit geçirmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Güney Koreli Inyoung Cho, "Bugün birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz, çok tatlılar. Çok büyük acılar geçirdiler ama çocuk, çocuktur. Onların eğlenmesi ve mutlu olması lazım. Biz o yüzden özellikle çocuklar için küçük bir şey hazırladık. Birlikte oynadıkça yüreklerinin canlandığını görüyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Biz de birlikte çok eğleniyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-18 14:39:05



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