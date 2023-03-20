Deprem bölgesi Osmaniye´ye gelen Güney Koreli gönüllüler, ülkelerine uğurlandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE Belediyesi koordinasyonunda deprem bölgesi Osmaniye´ye desteğe gelen ve birçok yardım faaliyetinde bulunan Güney Koreli gönüllüler ülkelerine uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin vurduğu 11 kent arasında yer alan Osmaniye´de yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, dünyanın çeşitli ülkelerinden yardımseverler de deprem bölgelerine gelerek yanlarında getirdikleri ihtiyaç malzemelerini afetzedelere ulaştırıyor. Aralarında doktor, hemşire, aşçı, iş insanı ve diğer meslek gruplarından yardımseverlerin bulunduğu 20 kişilik Güney Kore´den gelen gönüllüler, Osmaniye´de yaklaşık bir hafta süreyle çeşitli yardım faaliyetlerinde bulundu. Geldikleri ilk günden itibaren yoğun program içerisinde çalışma başlatan gönüllü ekip, Samet Aybaba İzci ve Spor Kompleksi Alanı'nda çadır kurulumu yapıp, afetzedelerin kullanımına sundu. Diğer bir grup ise belediye ekipleriyle kentin farklı noktalarındaki afetzedelere günlük olarak ulaştırılan sıcak yemek dağıtımına yardım etti.

AFETZEDELER İÇİN ÇADIR KURDULAR

Ayrıca Güney Koreli gönüllüler, yanlarında getirdikleri bir TIR dolusu yardım malzemesini, konteyner ve çadır kentlerde kalan depremzedelere ulaştırdı. Güney Koreli bir grup doktor ve hemşire ise getirdikleri ilaçları, yüzme havuzu alanında kurulu olan sağlık merkezine teslim edip, tercüman eşliğinde sağlık hizmeti sundu. Birçok etkinliğe katılarak desteklerini gösteren Güney Koreli gönüllüler, Çanakkale Zaferi'nin 108´inci yıl dönümü etkinliğinde çocuklarla bir araya gelip, İstiklal Marşı ve Çanakkale marşlarını çocuklarla birlikte okudular.

GÜNEY KORE´YE ÖZGÜ YEMEK YAPIP İKRAM ETTİLER

Güney Koreli gönüllüler arasında yer alan aşçılar ise Osmaniye´deki son günlerinde, Belediye Gezici Aşevi'nde ülkelerine özgü yemeklerden yaparak ikramda bulundu. Güney Koreli gönüller, Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkezi'nde düzenlenen programla ülkelerine uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama programında, Güney Koreli gönüllülere, yapmış oldukları yardım faaliyetlerinden dolayı teşekkür edilip, birer hediye sunuldu.

BAŞKAN KADİR KARA´DAN TEŞEKKÜR

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Güney Koreli gönüllülerin uğurlanışında yaptığı konuşmada kardeşlik duygularının böylesi zamanlarda çok daha ön plana çıkabildiğini belirtti. Kara, "Bunun sağlanmasına katkı sağlayan herkese Osmaniyeli hemşerilerim adına, şahsım adına, şehrin belediye başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Geçmişte bu acıları yaşamış bir ülke olarak ve o ülkenin birer vatandaşı olarak, bizim de bugün çektiğimiz acıları en iyi anlayan ülke vatandaşları olduklarına inanıyorum. Bizlere gönüllerinden, sevgi ruhuyla bakmış olmaları bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Herkese yapmış oldukları destek ve yardım faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-20 16:21:33



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