Deprem bölgesi Osmaniye'de ilk sahur



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu 11 kentten Osmaniye'de, evleri yıkılan ya da ağır hasar görünce çadır ve konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar, ramazan ayının ilk sahurunu yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerin vurduğu Osmaniye'de evleri yıkılan ya da ağır hasar görünce çadır ve konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar, ramazan ayının ilk sahurunu karşıladı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile koordinatör olarak bölgede görev yapan Niğde Valisi Mustafa Koç, sahur sofrasında depremzedelerle buluştu. Devlet Su İşleri (DSİ) Çadır Alanı'ndaki sahurda, aileler çocuklarıyla ilk oruçları için niyet etti.

Osmaniye Valisi Yılmaz, çadırlarda ve konteynerlerde kalan vatandaşlara yönelik ramazan ayı boyunca hem sahurda hem de iftarda yemek çalışmalarının süreceğini ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-23 10:50:35



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