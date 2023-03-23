Osmaniye'deki depremzedeler, ilk iftarlarını çadırda yaptı



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu 11 kentten Osmaniye'de, evleri yıkılan ya da ağır hasar görünce çadır ve konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar, ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de, evleri yıkılan ya da ağır hasar gördüğü için çadır ve konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar, ramazan ayının ilk oruçlarını iftar çadırında açtı. Kentte, depremde en çok hasar gören bölgedeki Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde kurulan iftar çadırında Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve beraberindekiler, kurulan iftar sofrasında depremzedelerle bir araya geldi. Afetzedelere, Osmaniye Belediyesi Gezici Aşevi TIR´ında yapılan yemekler ikram edildi. Ezanın okunmasının ardından yapılan dualar sonrasında ilk oruçlar açıldı. Vali Yılmaz, "İlk iftarımızı depremzede vatandaşlarımızla yaptık. Hep birlikte olacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMUL

2023-03-23 21:22:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.