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Deprem bölgesi Osmaniye'de çocuklara 'Kral Şakir' morali

DHA

Deprem bölgesi Osmaniye'de çocuklara 'Kral Şakir' morali


İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)'KRAL Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!' filmi, sinemalarda gösterime girmeden önce, ilk kez deprem bölgesi Osmaniye´de çocuklara özel izletildi.
Afetzede çocuklara moral vermek için, Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! filminin ilk gösterimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 kent arasında yer alan Osmaniye´de gerçekleştirildi. Programa, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Türk animasyon yapımcısı ve karikatürist, Kral Şakir´in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, çok sayıda afetzede çocuk ve aileleri katıldı. Film gösterimine katılan Vali Erdinç Yılmaz, "Çocuklarımızın biraz olsun yüzlerinin gülmesi, onları rahatlatmak ve bu günleri geride bırakabilmeleri adına yapılan bu çalışmalar çok güzel "dedi.
Belediye Başkanı Kadir Kara ise `asrın felaketi´ olarak nitelendirilen bir deprem felaketinin yaşandığını ve Osmaniye´nin de bundan çok ciddi anlamda etkilendiğini belirtti. Başkan Kadir Kara, "Biz bu kasvetli, içerisine düşmüş olduğumuz zor ortamdan kurtulabilmek için elimizden geldiğince gayret sarf ediyoruz. Bunun yanı sıra siz sevgili çocuklarımızı da unutmuyoruz. Sizlere moral vermek için bu programları düzenliyor ve düzenlemeye devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum" diye konuştu.
Kral Şakir´in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ise Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! filminin aslında 31 Mart´ta gösterime gireceğini ancak deprem bölgesi Osmaniye´de çocuklara moral vermek için gösteriminin yapıldığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-03-25 18:28:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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