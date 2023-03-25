Deprem bölgesi Osmaniye'de çocuklara 'Kral Şakir' morali



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)'KRAL Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!' filmi, sinemalarda gösterime girmeden önce, ilk kez deprem bölgesi Osmaniye´de çocuklara özel izletildi.

Afetzede çocuklara moral vermek için, Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! filminin ilk gösterimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 kent arasında yer alan Osmaniye´de gerçekleştirildi. Programa, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Türk animasyon yapımcısı ve karikatürist, Kral Şakir´in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, çok sayıda afetzede çocuk ve aileleri katıldı. Film gösterimine katılan Vali Erdinç Yılmaz, "Çocuklarımızın biraz olsun yüzlerinin gülmesi, onları rahatlatmak ve bu günleri geride bırakabilmeleri adına yapılan bu çalışmalar çok güzel "dedi.

Belediye Başkanı Kadir Kara ise `asrın felaketi´ olarak nitelendirilen bir deprem felaketinin yaşandığını ve Osmaniye´nin de bundan çok ciddi anlamda etkilendiğini belirtti. Başkan Kadir Kara, "Biz bu kasvetli, içerisine düşmüş olduğumuz zor ortamdan kurtulabilmek için elimizden geldiğince gayret sarf ediyoruz. Bunun yanı sıra siz sevgili çocuklarımızı da unutmuyoruz. Sizlere moral vermek için bu programları düzenliyor ve düzenlemeye devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

Kral Şakir´in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ise Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! filminin aslında 31 Mart´ta gösterime gireceğini ancak deprem bölgesi Osmaniye´de çocuklara moral vermek için gösteriminin yapıldığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-25 18:28:06



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