Pendik'teki yangında ölen depremzede Can, Osmaniye'de toprağa verildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)İSTANBUL Pendik'te 7 katlı otelin 5'inci katında çıkan yangında hayatını kaybeden depremzede Can Yetim (24), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik'te önceki gün sabah saatlerinde 7 katlı bir otelin 5'nci katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm oteli saran yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İstanbul'da Adli Tıp Kurumu'nun önünde dün konuşan babası Oktay Yetim, "24 yaşındaydı. Deprem bölgesinde yaşıyorduk. Osmaniyeliyiz. Son görüşmemiz de 4 gün önce oldu. Beni, Pendik Asayiş Şube aradı, hastaneye gittik. Orada polis bize yanan bir ceset olduğunu söyledi. Daha sonra Adli Tıp'ta teşhis etmeye geldik. DNA testi verdim, oğlum çıktı" dedi.

Can Yetim'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Osmaniye'ye getirildi. Yetim'in cenazesi Karaçay Mahallesi 6075 Sokak'taki babaevine götürülerek, helallik alındı. Helallik alımı sırasında yakınları gözyaşı döktü. Can Yetim, öğlen namazının ardından Asri Mezarlık Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-26 13:22:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.