Enkazdan çıkarılan keçi doğum yaptı; yavruya veteriner hekimin adı verildi



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)HATAY´da enkazdan çıkarılan 2 keçi ve 2 oğlak, Osmaniye´deki Emekli Hayvanlar Çiftliği´nde tedaviye alındı. Gebe olan keçi, 10 gün önce sağlıklı bir oğlak dünyaya getirdi. Malatya'da saniyeler içerisinde enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan veteriner hekim Berfin Şener'in ismi verilen oğlak, hayvan çiftliğinin maskotu oldu.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıma yol açtığı Hatay'da gönüllü olarak çalışan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, 18 Şubat'ta Antakya ilçesindeki bir ahır enkazında biri gebe 2 keçi ve 2 oğlağı sağ olarak buldu. Hemen o bölgede kurulan sahra hastanesine götürülen hayvanlar tedavilerinin ardından aynı gün Osmaniye´ye transfer edildi. Buradaki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilen hayvanlardan gebe olana onu bulan HAYTAP gönüllüsünün adı olan 'Halime' verildi. Veterinerlerin titizlikle sağlık durumunu takip ettiği Halime, 10 gün önce bir oğlak dünyaya getirdi. Yavruya da Malatya'daki büyük depremde, saniyeler içerisinde enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan veteriner hekim Berfin Şener'in adı verildi. Berfin oğlak, hayvan çiftliğinin maskotu oldu.

HAYTAP Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Antakya bölgesinden gelen depremzede canlarımızdan Halime, 10 gün önce doğum yaptı. Halime ile Berfin adını verdiğimiz yavrusu gayet sağlıklı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrnahim EMÜL

2023-03-27 09:55:29



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