Depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında ölen minik Elif, toprağa verildi

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Elif Mislina Eker (4), Osmaniye'de gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.

Önceki gün saat 02.00 sıralarında İskdenderun'un Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda çıkan yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker (17) ve Elif Mislina Eker (4) yaralandı. Durumu ağır olduğu belirtilen 2 kız kardeş, önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kardeşlerden Elif Mislina Eker, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Elif Mislina, dualar ve gözyaşlarıyla bugün Osmaniye merkeze bağlı Sakarcalı köyünde defnedildi. Cenaze törenine katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, aileye başsağlığı diledi.

Öte yandan hastanede tedavisine devam edilen Yeşim Eker'in de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

2023-03-27 20:37:28



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