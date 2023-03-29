Osmaniye'de fırtına; okul çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü, 1 ölü (2)

BİNADAN DÜŞEN BRİKET PARÇASI ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU
Osmaniye'de sağanak ve fırtına nedeniyle Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde bulunan hasarlı binadan düşen briket parçası, yolda yürüyen Mehmet Nazif Yaşar'ın (56) başına isabet etti. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL
2023-03-29 18:23:41
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