Başına briket parçasının düşmesiyle ölen kişi, toprağa verildi

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de fırtınalı havada yolda yürürken, depremde hasar gören binadan düşen briket parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Nazif Yaşar (56), toprağa verildi.

Kentte, önceki gece başlayan yağış, dün öğleden sonra yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu, çadır kentlerde kalan afetzedeler de zor anlar yaşadı. Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi´ndeki hasarlı binadan düşen briket parçası, yolda yürüyen Mehmet Nazif Yaşar´ın başına isabet etti. Yaşar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Osmaniye Devlet Hastanesi´ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Mehmet Nazif Yaşar´ın cenazesi, ilk olarak Fakıuşağı Mahallesi'ne getirilip, helallik alındı. Ardından Sunar Nuri Çomu Camisi'ne götürülen Yaşar´ın cenazesi, öğlende kılınan cenaze namazı sonrası Fakıuşağı Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-30 14:54:02



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