Yıkılacak minaredeki leylek yuvası, aynı caminin kubbesine konuldu



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, depremde ağır hasar alması nedeniyle yıkılacak olan minaredeki leylek yuvası, bulunduğu yerden alınıp, aynı caminin kubbesine yapılan platform üzerine konuldu.

Osmaniye merkeze bağlı Sakarcalık köyünde cami minaresinin alemine yuva yapan leylekler, köyün simgesi haline geldi. Göçmen kuşlar, havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 40 yıldır geldikleri minaredeki yuvalarına bu senede gelerek yerleştiler. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 il arasında yer alan Osmaniye´de de birçok yapı hasar gördü. Bu yapılar arasında yer alan Sakarcalık Köyü Camii'nin minaresi de hasar aldı ve yıkılmasına karar verildi.

Yıkım öncesinde, köyün simgesi haline gelen leylek yuvası için, yoğun çalışma başlatıldı. Köy muhtarlığı tarafından cami kubbesi üzerine leylek yuvası için özel bir platform yapıldı. Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışma neticesinde, yuvanın içindeki iki adet yumurta zarar görmeden alındı. Daha sonra ise iş makinası yardımıyla âlem üzerindeki yuva alınarak, kubbe üzerindeki platform üzerine taşındı. Leyleklerin ise yeni yuvalarına yadırgamadan yerleştikleri görüldü. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-04-04 14:29:41



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