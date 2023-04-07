Şarkıcı Sinan Akçıl, depremzede çocuklarla bir araya geldi



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)ŞARKICI Sinan Akçıl, Osmaniye´de çadır kentte depremzedeleri ziyaret edip, çocuklarla oyunlar oynayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'GSB Hep Yanında' sloganıyla yürütülen proje çerçevesinde şarkıcı Sinan Akçıl, Osmaniye´de depremzedelerle bir araya geldi. Akçıl, ziyaret ettiği Hokey Sahası Çadır Kent ve Karaçay Konteyner Kenti'nde vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Çocuklarla oyunlar oynayan Akçıl daha sonra Kayı Boyu Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, yemek dağıtıp, orucunu açtı. Akçıl, Vali Erdinç Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile birlikte çocuklara oyuncak dağıtıp, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-04-07 14:31:54



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