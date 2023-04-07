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Bakan Özer: 25 bin 883 öğrencimiz diğer illerden geri dönmeye başladı

DHA

Bakan Özer: 25 bin 883 öğrencimiz diğer illerden geri dönmeye başladı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, depremin vurduğu kentlerde attıkları adımlar sayesinde deprem bölgelerinden diğer illere naklini aldıran öğrencilerin tekrar geri dönmeye başladıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla 25 bin 883 öğrencimiz diğer illerden, bu illerimize geri dönmeye başladı" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer başkanlığında, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve ilgililerin katılımıyla İl AFAD Merkezi´nde deprem ve eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı. Bakan Özer, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depreminden sonra eğitimi normalleştirmek için büyük özen gösterdiklerini dile getiren Özer, destek veren bakanlıklara da teşekkür etti. Eğitimi kademeli olarak normalleştirdiklerini hatırlatan Bakan Özer, 18.5 milyon öğrencinin eğitim ve öğretimine devam ettiğini anlattı.
30 MİLYON KİTAP BASILDI
10 ilde öğrencilerin kitap ihtiyacını karşılamak için tüm kitapları tekrar bastıklarını anlatan Bakan Özer, "Yaklaşık 30 milyon kitabı, yardımcı kaynağı tüm öğrencilerimize tekrar ilettik. Öğrencilerimizin de tüm kitap, kırtasiye, çanta ihtiyaçlarını karşıladık. Özellikle 8´inci ve 12´nci sınıf öğrencilerimize ayrı bir ihtimam gösterdik çünkü o öğrencilerimiz 4 Haziran´da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve17-18 Haziran´da Yükseköğretim Kurumları Sınavı´na (YKS) girecekler. En fazla kaygıyı duyan öğrencilerimiz o öğrencilerimizdi. Onun için öncelikli olarak ikinci dönem konularını hem LGS'den hem de YKS'den, 12´nci sınıfın ikinci dönem konularını sınav kapsamından çıkarttırdık. Daha sonra devam mecburiyetini kaldırdık. Eğitim öğretimi başlattığımız illerimizin tamamında bu gruba giren öğrencilerimizi özel bir şekilde bu sınavlara hazırlayabilmek için 3 bin 205 noktada destekleme ve yetiştirme kursu açtık" dedi.
'NİTELİKLİ EĞİTİM KAMPÜSLERİ DEVREYE GİRECEK'
Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ildeki ölçme değerlendirme merkezlerindeki en uzman öğretmenlerin bölgede öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına yönelik emek sarf ettiğini aktaran Bakan Özer, "Milli Savunma Bakanlığımızla birlikte Mehmetçik okullarını yürürlüğe soktuk. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, LGS ve YKS´ye hazırlık kurslarıyla ilgili çok önemli sayıda bölgede Mehmetçik okullarını açtık. Yakın zamanda inşallah Kırıkhan'da ve İskenderun'da 7 Nisan tarihi itibarıyla da 4 bin öğrenci ve öğretmenin barınabileceği LGS ve YKS kurslarına hazırlanmalarıyla ilgili çok nitelikli, donanımlı eğitim kampüsleri devreye girecek. İskenderun'daki 2 gemiyi Enerji Bakanlığımız ağırlıklı olarak öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetinde kullanmak için tahsis ettirdi. Yani Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin normalleşmesi için her türlü ortamı her yeri kullanarak hayatın normalleşmesiyle ilgili her türlü fırsatı kullandı" diye konuştu.
'HER YERDE VE HER ŞARTTA EĞİTİME DEVAM'
`Her yerde ve her şartta eğitime devam´ mottosunu ilke edindiklerini anlatan Bakan Özer, şunları söyledi:
"Çadırlardan konteynerlere geçildikçe çocukların öğrendiklerini tekrarlayabilme imkanı sağlamak için tüm konteynerlere bakanlık olarak televizyon sunumuna başladık. Böylece TRT EBA'yı çocuklarımız izleyebilecek. Bu kapsamda da şu ana kadar 16 bin 560 tane televizyon kurulumunu sağlamış bulunuyoruz. Tüm bu adımlar, 10 ilimizden 71 ile giden, nakil olan öğrencilerimizin tersine nakil, tersine göç hareketini başlattı. Buradaki okul, eğitim, öğretim normalleştikçe, yani hayatın olağan akışı arttıkça ve yaygınlaştıkça diğer illere nakillerini almış olan öğrencilerimiz de buraya dönmeye başladılar. Bugün itibarıyla 25 bin 883 öğrencimiz diğer illerden, bu illerimize geri dönmeye başladı. Bu çok sevindirici gerçekten. Yani umut ediyoruz ki okullarımız tam devreye girdiği zaman inşallah o giden tüm öğrencilerimiz tekrar bölgeye gelirler. Tekrar bölge eski günlerinde olduğu gibi, 6 Şubat depreminden önce olduğu gibi normal yaşayışına devam eder. Eğitim çağı nüfusuna bu imkanları sağlarken özellikle yetişkinlere yönelik de Halk Eğitim Merkezi üzerinden kurslarımızı, yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yani yetişkin vatandaşlarımızı da desteklemek için bakanlığımızın her türlü imkanını seferber ettik. Bu kapsamda çok kısa sürede 11 bin 286 kurs açtık. Bu kurslardan da yaklaşık 155 bin 405 vatandaşımız yararlandı. Amacımız çadırsa çadır, konteynerse konteyner, hangi ortam varsa o ortamda vatandaşlarımızın özellikle depremin travmasını atlatmaları ve ihtiyaç duydukları ürünleri de kendi elleriyle üretmelerine katkı verecek kurslara ağırlık vermek."
40 BİNİN ÜZERİNDE GÖNÜLLÜ HALA SAHADA
110´un üzerinde hastanede eğitim birimleri açtıklarını vurgulayan Bakan Özer, şöyle konuştu:
"Sadece tedavi gören öğrencilerimize değil, aynı zamanda hastanede 7 gün 24 saat çalışan sağlık personelinin çocuklarına da eğitime devam etme imkanı sağladık. Bir de bu 3 bin 205 destekleme yetiştirme kursunun haricinde yaklaşık 2 bin 26 noktada da çadır veya konteynerde, okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde eğitim verebilme imkanı sağladık. Ben gerçekten bu süreçte çok dinamik bir şekilde tepki üreten Milli Eğitim Bakanlığımızın tüm personeline en içten şükranlarımı sunuyorum. Sahada 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz hala vatandaşımızın yaralarını sarmaya devam ediyor. Hayatın normalleşmesi için çaba sarf ediyor. Hem bir kez daha bu depremde kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Adana'da 4 canımızı, öğretmenlerimizi kaybettik. Bugün öğle namazının ardından cenazelerine katıldık. O öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL
2023-04-07 18:35:42

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