Bakan Özer: 25 bin 883 öğrencimiz diğer illerden geri dönmeye başladı (2)



BAKAN ÖZER, ÖĞRETMENLERLE İFTAR YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Osmaniye İl AFAD Merkezi´ndeki deprem ve eğitim değerlendirme toplantısının ardından Samet Aybaba Spor Lisesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Deprem felaketinde yakınlarını kaybeden öğretmenlerle birlikte iftar yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Özer, deprem sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi. Bakan Özer, "Vatandaşımızın yaralarını sarmak için derdini iyileştirmek için, derdiyle hemhal olmak için, sabahın ilk saatlerinde Türkiye'nin her noktasından öğretmenlerimiz harekete geçti. Bakanlığımız tüm ekibiyle birlikte Bakan Yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, diğer illerdeki il müdürleri sahaya girdiler. 5 binin üzerinde 'MEB AKUT' ekipleri sahaya geçti, arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Tüm illerimiz, bölgedeki okullarımızla, illerimizle ilçelerimizle eşleşerek bu travmanın hızlı bir şekilde atlatılması, acıların, yaraların sarılması için büyük efor sarf ettiler. Günlük 2 milyon sıcak yemek kapasitesine ulaştı okullarımız. Günde 1,8 milyon sıcak ekmek üretebilir hale geldi meslek liseleri, uygulama otelleri ve diğer üretim yapan merkezlerimiz. Sobalar üretildi, uyku tulumları üretildi. İhtiyaç duyulan her üretim yapılarak ilgili noktalarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuldu. Ama öyle sizin gibi güzel insanlar var ki sahada, o kıymetli öğretmenlerimiz. Üretimi bir kenara bırakın, vatandaşımızın çadırlara yerleştirmelerinde destek oldu, gelen malzemelerin tasnifinde destek oldu" dedi.

'DEPREM GÜNÜNDE DE İLK SAHAYA KOŞANLAR ÖĞRETMENLERİMİZ OLDU'

Hayatın normal akışında vatandaşın ne ihtiyacı varsa öğretmenlerin orada olduğunu belirten Bakan Özer, "Tıpkı Covid-19 salgını günlerindeki gibi o gün nasıl vefa gruplarında öğretmenlerimiz gece gündüz demeden kendi canlarını hiçe sayarak, vatandaşıyla buluştuysa, deprem gününde de ilk sahaya koşanlar öğretmenlerimiz oldu. Gerçekten sizlerle gurur duyuyoruz bakanlık olarak. Yüreği büyük, kalbi memleketinin ve aziz insanlarının derdiyle ritim tutabilen, onlara acı hissettiği zaman kendisi acı hisseden, onlar mutlu olduğu zaman kendisi mutlu olan bir öğretmen kitlemiz var. En büyük zenginliğiniz sizlersiniz. Sizlere, emek sarf eden o tüm gönüllü öğretmenlere, tüm idare personelimize en içten şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah devlet, millet, öğretmenlerimiz herkes el ele vererek bu yaraları bu şekilde saracağız ve çok hızlı bir şekilde yepyeni günlere merhaba diyeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- DHA-Eğitim Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-04-07 21:02:55



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