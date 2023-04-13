Bakan Yanık: Cumhuriyet'i, Türkiye Yüzyılıyla taçlandırma zamanı gelmiştir



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2023, Cumhuriyetimizin 100´üncü kuruluş yıl dönümü. Artık kuruluştan olgunluk çağına geçen Cumhuriyet'i, Türkiye Yüzyılıyla taçlandırma zamanı gelmiştir" dedi.

Osmaniye'den AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 28'inci Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Seçim bölgesi olan Osmaniye'deki toplantıya yerli otomobil Togg ile gelen Bakan Yanık, burada AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi il başkanları ve partililerle buluştu.

AK Parti'nin siyasetteki varlık sebebinin, milletin iradesinin milletin yönetimine dönüştürmek olduğunu söyleyen Bakan Yanık, "En başından beri, 2002 yılında kuruluş gerekçesi milletin iradesini milletin yönetimine dönüştürmektir. Aralıksız bunun için mücadele ettik. 2002´den bu yana, âcizane ben deniz de, İstanbul teşkilatında kurucular arasındayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın o büyükşehir belediye başkanlığı dönemindeki zorluklarıyla, nasıl bir yol alındığını çok yakından hepiniz gibi çok içeriden takip eden arkadaşlarınızdan birisiyim. Bizim varlık sebebimiz hizmettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle hizmet siyasetidir. Onun için bu salonun içerisinde eski yeni bütün arkadaşlarımız teşkilatımızın çeşitli kademelerinde yer almış bütün arkadaşlarımız bir aradayız. Niye? Çünkü mahkeme kadıya mülk değil, bunu biliyoruz. Hepimiz bu bayrak yarışının bir yerinde yer alıyoruz, bir yerinde görev üstleniyoruz. Biz bir hizmet kadrosuyuz. Hizmet kadrosu olduğumuz için de bayrak yarışının ne demek olduğunu iyi biliyoruz. Birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu iyi biliyoruz. 20 yıldır değişik zamanlarda teşkilatın değişik bölgelerinde görev yapan arkadaşlarımızın ihtiyaç olduğunda bir araya gelmesinin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu birlik ve beraberliği kaybetmediğimiz sürece Osmaniye'de Cumhur İttifakı olarak, birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah'ın izniyle hem Osmaniye´de dört sıfır alacağız hem de Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz. Diyor ya cumhurbaşkanımız, 'Osmaniye'den Cumhur İttifakı olarak çok farklı bir ses vereceğiz', biz Allah'ın izniyle o sesi buradan vereceğiz. Öncelikle buna inanmamız, bunun için gayret göstermemiz yeterli. Bu inanç bu salonda, bu salonun içinde olmayan bütün teşkilat mensuplarımız da var. Bizler de var ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

'BU TARİHLERİN HİÇBİRİSİ TESADÜF DEĞİL'

Osmaniye´nin şehitler diyarı bir kent olduğunu belirten Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Şehadetin bir anlamı var. Şehadet millet için, vatan için, Allah rızası için canından bile vazgeçmektir. Canından en kıymetli varlığından bir insan vazgeçiyorsa demek ki daha üstün bir değer kalmıyor geriye. O zaman canından bile vazgeçen, vatan için, millet için, bayrak için dini mümin için canından bile vazgeçen insanların memleketi Osmaniye'de, o zaman demek ki biz önümüzdeki süreçte bütün mevcudatımızla, bütün gayretimizle çalışacağız. Ve milletimizi biraz daha ileriye götürmek, biraz daha müreffeh, biraz daha güçlü hale getirebilmek için çabamızı ortaya koyacağız. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı. Sayın Cumhurbaşkanımız yaklaşık 10 yıldır 15 yıldır 2023´ü işaret ediyor, 2053´ü işaret ediyor, 2071´i işaret ediyor. Bu tarihlerin hiçbirisi tesadüf değil. Bu tarihlerin her birisi bizim tarihimizdeki dönüm noktalarının belli periyotlarıdır. 2023, Cumhuriyetimizin 100´üncü kuruluş yıldönümü. Artık kuruluştan olgunluk çağına geçen Cumhuriyet'i, Türkiye yüzyılıyla taçlandırma zamanı gelmiştir. Merhametiyle, insanlığıyla, paylaşımıyla adaleti, hakkı hakim kılmasıyla Türkiye'nin bizim Anadolu topraklarının Müslüman milletin dünyaya söyleyecek bir sözü var. Bu sözü, bu topraklardan yükselteceğiz. Bu sözü en güçlü bir biçimde yükseltecek yerlerden birisi Osmaniye'dir. Şehit kanlarıyla sulanan, yerin altı neredeyse silme, şehit bedenleriyle döşenen bir memleket burası. En güçlü ses buradan çıkar. Buradan çıkmayı hak ediyor."

Konuşmaların ardından okunan ezan ile birlikte oruçlar açıldı. Bakan Yanık, Türkiye´nin yerli otomobil markası olan Anadolu (kırmızı) renkli Togg ile salondan ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-04-13 22:08:57



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