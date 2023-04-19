Beton mikseri ile otomobil çarpıştı; 2 ölü

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Efendi ERKAYIRA/KADİRLİ(Osmaniye), ( DHA)-OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kadirli-Sumbas kara yolunda meydana geldi. B.Ö. yönetimindeki 80 ABC 796 plakalı beton mikseri ile Sıtkı Kaplan yönetimindeki 01 UP 725 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile şarampole uçan otomobilin sürücüsü Kaplan ile yanındaki Adem Şahin, hayatını kaybetti. Beton mikseri operatörü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2023-04-19 15:00:27



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