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Osmaniye´deki deprem mezarlığında duygu dolu ziyaretler

DHA

Osmaniye´deki deprem mezarlığında duygu dolu ziyaretler


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret ederek dua edip, çiçek ve bayram şekeri bıraktı. Eşi ve iki kızını kaybettiğini söyleyen depremzede Yalçın Avşar, "Cennetteler biliyoruz, inandık, buna iman ettik. Geride kalanın derdi çok zor. Hasret, özlem çok zor" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen depremlerde Osmaniye´de hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde Asri Mezarlığı ziyaret etti.  Depremzedeler, mezarları çiçeklerle süsleyip, dualar etti. Deprem felaketinde annesini, erkek ve kız kardeşini kaybettiğini belirterek Mersin´den gelip, mezarları ziyaret ettiğini söyleyen Fatma Kunucu, "Çok buruğum, annem, erkek ve kız kardeşimi kaybettim. Onlarsız ilk bayramımız, yüreğim yanıyor. Allah herkese yardım etsin. Mersin´de oturuyorum ve sabah treni ile Osmaniye´ye geliyorum ve akşam geri dönüyorum. Çok üzgünüm. Allah´ım kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Gerçekten çok büyük bir acı, Rabbim herkese yardım etsin" dedi.  
'ÖZLEM ÇOK ZOR'
Deprem felaketinde eşini ve 2 kızını kaybeden Yalçın Avşar ise, "Buruk bir bayram, Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Sözün bittiği yerdeyiz. Burada, 2 kızım ve eşim yatıyor. Acı tarifsiz, Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Kimsenin başına, düşmanımızın başına bile vermesin. Büyük bir imtihan, Rabbim sabrımızı versin. Gidenlerin yeri güzel, rahat, o kadar güzel ki emin olun onların şu an gördüğü yeri biz hayal bile edemiyoruz. Çünkü cennetteler, bunu biliyoruz, buna inandık, buna iman ettik. Geride kalanın derdi çok zor. Hasret, özlem çok zor" diye konuştu.
'EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI KAYBETTİM'
Depremde Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki Bilge Sitesi'nde oturduğunu söyleyen Yalçın Avşar, şöyle devam etti:
"Deprem günü işteydim, vardiyaya gitmiştim.  Deprem sonrasında geldiğinde binanın çökmüş halde buldum. Eşimi ve çocuklarımı kaybettim. Allah´ım herkese sabır versin."
Osmaniye´de deprem felaketinde 1010 kişi vefat ederken, Asri Mezarlık'ta bugüne kadar 1052 defin gerçekleştiği kaydedildi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-04-20 17:26:03

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