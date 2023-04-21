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Bakan Yanık: Türkiye olarak bugün kader birliği yapmış 85 milyonluk bir aileyiz

DHA

Bakan Yanık: Türkiye olarak bugün kader birliği yapmış 85 milyonluk bir aileyiz


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Biz Türkiye olarak bugün 85 milyonluk kader birliği yapmış, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz. Ülkemizi böyle görüyoruz. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin mücadelesini milletçe hep beraber vereceğiz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Osmaniye'den milletvekili adayı olan Derya Yanık, ramazan ayının son gününde, Osmaniye´de şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programına katıldı. Toprakkale ilçesi ziyaretinin ardından katıldığı iftar programında açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, bu sene ramazan ayının asrın depreminde canlarını kaybeden vatandaşlar sebebiyle biraz buruk karşılandığını kaydetti. Bakan Derya Yanık, "İftar ve sahur sofralarında edilen dualarda okunan mukabelelerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız hep vardı. Bir kez daha bu mübarek zaman dilimlerinde depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve halen tedavileri devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hamdolsun, yaşadığımız felaketi, açılan derin yaraları da birlikte sarmayı başaracağız, başarıyoruz. Çünkü bu necip milletin mayası sağlamdır. Devletimiz de tüm imkanlarıyla hemen depremin akabinde seferber oldu ve çalışmaları yürütüyor" ifadesini kullandı.
Bugüne kadar şehitlerin emaneti olan vatana, bayrağa, istiklal ve istikbale her ne pahasına olursa olsun daima sahip çıktıklarını aktaran Bakan Yanık, şöyle konuştu:
"Şehitlerimizin aziz hatıralarını hep diri tuttuk. Sizler şehitlerimizin bizlere güzide emanetlerisiniz. Sizlere olan minnet borcumuzu anlatmada ne söylesek az, ne kadar güzel kelimeler kullansak yetersiz kalır. Bakanlık olarak sizin için hangi imkanları sağlarsak sağlayalım minnet borcumuzu ödemede yeterli gelmeyeceğinin bilincindeyiz. Biz de bu bilinçle her yapılan hizmeti, daha iyileştirmek, daha çoğaltmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelir desteğinden istihdam hakkına, sağlık hizmetlerinden eğitime varana kadar pek çok alanda sizlerin yanınızda olduk, yüzünüzdeki tebessümü diri tutan hizmetler sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Hak sahibi şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile vazife malülleri için şehir içi toplu taşıma hizmetleriyle demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından ücretsiz yararlanma hakkını sağladık. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın yaşam kalitesini yükseltip onlara daha yüksek standartlarda hizmet vermek için kurumlar arası iş birliği protokolleri de yapıyoruz. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları ile veri paylaşımı protokolü, Ankara Üniversitesi ile de iş birliği protokolü imzaladık. Bakanlığımız ile Türk Hava Yolları arasında imzaladığımız protokolle şehit ve gazi yakınları ile gazileri uçak biletlerinde yüzde 50 indirim uygulamasını sağladık. Bu protokollerle tüm hak sahiplerinin yaşam standartlarını inşallah daha da yükselteceğiz."
'GÜÇLÜ VE MÜREFFEH BİR TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİNİ MİLLETÇE HEP BERABER VERECEĞİZ'
Kısa zaman önce Bakanlık tarafından hazırlanan ve tüm muharip gazilerin aylıkları ile ilgili kanun değişikliğinin Resmi Gazete'de yayınlandığını ifade eden Bakan Derya Yanık, şöyle devam etti:
"Bundan böyle muharip gazilerimizin almakta oldukları şeref aylıkları sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret tutarında eşitlenmiştir. Sizlerin huzurlu bir yaşam sürmeniz için elimizden gelen maddi ve manevi gayretleri göstermeye devam edeceğiz. Kıymetli konuklar, biz Türkiye olarak bugün 85 milyonluk kader birliği yapmış, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz. Ülkemizi böyle görüyoruz. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin mücadelesini milletçe hep beraber vereceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21'inci yüzyılın yükselen muhkem ve lider gücü olmayı başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygularla yarın idrak edeceğiniz Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." (DHA)  DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-04-21 00:01:25

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