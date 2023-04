Bakan Yanık: Önümüzdeki yıl bayramlaşmamızı kalıcı konutlarda yapacağız

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de konteyner kentteki depremzedelerle bayramlaştı. Bakan Yanık, "Allah nasip ederse; önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda, bugün konteyner kentte yaptığımız bayramlaşmayı, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarında yapacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremzedeleri ziyaret için Osmaniye'ye geldi. Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve Milletvekili İsmail Kaya'nın eşlik ettiği Bakan Yanık, Karaçay Konteyner Kent'te depremzedelerle bayramlaştı. Bakan Yanık, bayramın kederli ve buruk olduğunu belirterek, "Kaybettiğimiz canlarımız, sevdiklerimiz, akrabalarımız ve dostlarımız var. Osmaniye'mizde 1010 vatandaşımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kayıpların acısının en ağır hissedildiği zaman, bayramlardır. Çok ağır bir süreçten geçiyoruz ama şükürler olsun çok hızlı bir biçimde devletimizin bütün imkanlarıyla, vatandaşımızla beraber bu yaraları da sarmaya devam ediyoruz. Allah nasip ederse; önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda, bugün konteyner kentte yaptığımız bayramlaşmayı, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarında yapacağız" diye konuştu.

'85 MİLYON TEK VÜCUDA DÖNÜŞÜP, BÖLGEYİ KALKINDIRMAYA ÇALIŞIYOR'

Depremzedeleri tekrar günlük hayatlarına döndürebilmek için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Yanık, "Bunun için bütün mülki erkan, kurumlar, kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar, vatandaşlarımız her birimiz, 85 milyon, adeta bir tek vücuda dönüşüp, deprem bölgesini desteklemeye, kalkındırmaya çalışıyor. Biz de önümüzdeki süreçte, elimizden geldiğince bu gayreti sürdüreceğiz. Fakat bir tarafıyla ne kadar hüzünlü, ne kadar yaralı olursa olsun, bayramlar aynı zamanda bir şölendir. Bizim inancımızda bayramlarımızın çok ayrı bir yeri vardır. Birlik, dayanışma, bir sofranın etrafında buluşma, küsler barışır, dargınlar kavuşur. Böyle bir manevi atmosferi vardır bayramın ve inşallah bu bayramda el ele, omuz omuza bütün depremzede vatandaşlarımızla da beraber bu bayramı idrak etmiş olacağız" dedi.

Birlik ve beraberlik korunduğu sürece yaraların sarılıp, her badirenin atlatılacağını kaydeden Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Bayramımız kutlu olsun. Önümüzdeki süreç çok daha güzel, çok daha güven içerisinde olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Asıl bugün, yan yana durduğumuzu, dayanıştığımızı, birbirimizin elinden tutup, sırtını sıvazladığımızı göstermenin zamanı. Bugün de bunu yapacağız. Vatanımıza, milletimize, geleceğimize, birliğimize, bölünmezliğimize sahip çıkan, şehit bedeniyle dolu bir toprağın üzerinde duruyoruz. Çukurova, Osmaniye böyle bir yer. Kanı ve canıyla özgürlüğünü almış, hak etmiş bir yer. Vatanın müdafaası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve bunu her noktada göstermiş insanların bulunduğu bir yer."

Bakan Yanık ve beraberindekiler, Osmaniye Huzurevi'ni ziyaret edip, bayramlaşmak üzere konteyner kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-04-21 14:15:46



