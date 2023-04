Bakan Yanık: Önümüzdeki yıl bayramlaşmamızı kalıcı konutlarda yapacağız (2)

HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BAYRAMLAŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de depremzedelerle bayramlaştıktan sonra Özden Huzurevi'ni ziyaret etti. Bakan Yanık, burada huzurevi sakinleriyle sohbet edip, bayramlaştı. Bir bayrama daha kavuşmanın buruk sevincini yaşadığını ifade eden Bakan Yanık, "Rabbim inşallah sağlıkla, huzurla daha nice güzel bayramlarda bizleri buluştursun. Sizlerle bir araya gelmek benim için ve burada bulunan bütün hazirun için çok kıymetli. Sizleri bir dua çınarı olarak görüyorum. Sizlerin duasını almak bizim için hakikaten her türlü unvanın, her türlü maddi karşılığın ötesinde. Rabbim sizlere hayırlı uzun, sağlıklı ömürler nasip etsin, biz de inşallah size hizmet etmenin onurunu gururunu yaşamış olalım" dedi.

'HİZMETLERİN EN GÜZELİNİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakanlık olarak, bağlı kuruluşlarda kalan sakinlerden depremde hiçbir yaralanma ya da can kaybının yaşanmamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Bakan Yanık, "Bu ağır tabloda bizi teselli eden birkaç şeyden birisi oldu. Çocuklarımızla ilgili de çok hızlıca onlar güvenli bölgelere aldık. Refakatsiz çocuklar, yani anne ve babası yanında olmayan çocuklarla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Sonrasında da inşallah yapmaya, sizlere hizmetlerin en güzelini sunmaya bütün bakanlıklarımız, her türlü kurum ve kuruluşlarımız, hükümetimiz ve mülki idaremizle beraber devam edeceğiz. Hepinize sağlık, huzur ve hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Huzurevi sakinleri ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a ziyaretleri için teşekkür etti. (DHA)İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

