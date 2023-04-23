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Kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına düştü; karı- koca öldü, 1 yaralı

DHA

Kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına düştü; karı- koca öldü, 1 yaralı


İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Kocadallı (72) ile eşi Hüsne Kocadallı (71) yaşamını yitirdi, Fatma Yel (67), yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Cevdetiye Mahallesi´nde meydana geldi. İsmail Kocadallı yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
KARIKOCA YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbarla kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, araç içerisinde sıkışan İsmail Kocadallı ve eşi Hüsne Kocadallı´nın hayatını kaybettiği, arka koltukta bulunan Fatma Yel´in ise yaralandığı tespit edildi. AFAD ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu yaralı Yel´i ve Kocadallı çiftinin cansız bedenini araçtan çıkardı. Yaralı Yel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, Kocadallı çiftinin cenazesi ise hastanenin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-04-23 19:31:56

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