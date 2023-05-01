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Tel Abyad'da şehit olan polis memuru, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Tel Abyad'da şehit olan polis memuru, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-SURİYE'nin Tel-Abyad kentinde PKK/PYD'li teröristlerin hazırladığı patlayıcıların imhası sırasında şehit olan polis memuru Resul Barutcu'nun (26) cenazesi, Osmaniye'de toprağa verildi.
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel-Abyad kentinde, dün arama-tarama faaliyetlerine katılan Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru Resul Barutcu, terör örgütü PKK/PYD mensuplarının bombalı saldırı için hazırladığı patlayıcıların imhası sırasında şehit oldu. Şanlıurfa'ya getirilen Barutcu'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından Osmaniye'ye götürüldü. Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası Barutcu'nun cenazesi, helallik için Gebeli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin annesi Döndü, babası Remzi ve eşi Öznur Barutcu, uzun süre gözyaşı döktü. Barutçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.
OĞLUNUN TABUTUNA SARILIP AĞLADI
Törene şehidin ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Erdinç Yılmaz, milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Baha Ünlü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Barutcu, oğlunun tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Barutcu'nun cenazesi, İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından Osmaniye Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-05-01 13:56:38

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