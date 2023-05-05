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Uçmaya başlayan yavru baykuşlar doğaya salındı

DHA

Uçmaya başlayan yavru baykuşlar doğaya salındı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de arazide bulunan yavru 2 baykuş, bakım ve tedavilerinin ardından uçma yetilerini kazandıktan sonra doğaya salındı.  
Merkeze bağlı Dereli köyünde vatandaşlar, arazide 2 baykuş yavrusu fark edince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine haber verdi. Gelen görevliler, yavru baykuşları alarak Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi´ne götürdü. Burada veteriner hekim tarafından muayene edilen ve bakımları yapılan yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bir süre beslenen 2 yavru baykuş, uçma yetilerini kazanınca Kastabala Sulak Alanı'na götürülerek doğaya salındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-05-05 09:43:44

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