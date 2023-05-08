Osmaniye merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu; 9 gözaltı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ´e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı eğitim alan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçerek eylem yapma planı yaptığı üzerinde durulan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Osmaniye, İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Şanlıurfa ve Kayseri'de eş zamanlı yapılan baskınlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-05-08 13:53:44



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