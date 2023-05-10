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Sinan Oğan: Afet bakanlığı kuracağız (3)

DHA

Sinan Oğan: Afet bakanlığı kuracağız (3)


'EMEKLİLİ^Gİ GELENLER ÇEKİLECEK SİNAN OĞAN ÇEKİLMEYECEK'
ATA ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan seçim çalışmaları kapsamında geldiği Hatay'ın İskenderun ilçesinden Osmaniye'ye geçti. Kadirli ilçesinde halka hitap eden Oğan, "Türkiye'yi Türk milliyetçileri yönetecek. Sinan Oğan çekilsin diyorlar. Sinan Oğan çekilmeyecek. Emekliliği gelmiş olanlar çekilecek" dedi. (DHA)Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2023-05-10 19:17:14

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