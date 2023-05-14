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Bakan Yanık: Lütfen bütün vatandaşlarımız oylarını kullansın

DHA

Bakan Yanık: Lütfen bütün vatandaşlarımız oylarını kullansın


İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, seçim bölgesi Osmaniye'de oyunu kullanıp, seçmene sandığa giderek oylarını kullanma çağrısnda bulundu.
AK Parti´nin Osmaniye milletvekili adayı da olan Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28´inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere Şehit Bekir Evran İmam-Hatip Ortaokulu'na geldi. 1328 numaralı sandıkta oy kullanan Yanık, "Seçimler, demokrasinin güzelliğidir; siyasetinin şenlik zamanlarıdır. Milletimizin iradesinin en güzel, en doğru, en sakin ve en güvenli biçimde sandığa yansıması; bizim şu andaki en öncelikli çabamız ve isteğimiz. Daha sonrasında da gayet tabii milletimizin verdiği oy doğrultusunda ne dediyse o başımızın üstünde. Ama inanıyoruz ki; aldığımız sonuçla 'Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun. Önemli olan seçimlerin güvenlik içerisinde, yurttaşlarımızın son derece kolay oylarını kullanmaları. Özellikle bu konuda bir çağrıda bulunmak isterim. Lütfen bütün vatandaşlarımız, görüşleri, kanaatleri, tercihleri ne olursa olsun; gitsinler ve oylarını kullansınlar. Çünkü tercihin, milletin iradesinin tam olarak sandığa yansıması; bizim için çok önemli. 20 sene boyunca bunu savunduk. Hala savunmaya devam ediyoruz. Tekrar Osmaniye'mize, milletimize, ülkemize, bütün insanlığa 2023 seçimlerinin hayırlı, uğurlu olmasını istiyorum" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-05-14 14:53:42

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