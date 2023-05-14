Osmaniye'de Bakan Yanık'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



OSMANİYE, (DHA)-CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Osmaniye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın oy kullandığı 1328 nolu 368 seçmeni olan sandıkta 313 oy kullanıldı. Sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 183, Kemal Kılıçdaroğlu'na 98, Sinan Ogan'a 28 ve Muharrem İnce'ye ise 2 oy çıktı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

(DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

2023-05-14 18:42:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.