Osmaniye'de Bakan Yanık'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı

OSMANİYE, (DHA)-CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Osmaniye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın oy kullandığı 1328 nolu 368 seçmeni olan sandıkta 313 oy kullanıldı. Sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 183, Kemal Kılıçdaroğlu'na 98, Sinan Ogan'a 28 ve Muharrem İnce'ye ise 2 oy çıktı, 2 oy da geçersiz sayıldı.
(DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL
2023-05-14 18:42:06
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