Osmaniye'de AK Parti 2, MHP 1, CHP 1 vekil çıkardı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kesin olmayan resmi sonuçlara göre AK Parti 2, MHP 1, CHP 1 milletvekili çıkardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 7'inci kez vekil seçilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile CHP Milletvekili Dr. Asu Kaya Gedik, Osmaniye'nin ilk kadın vekilleri oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilden Osmaniye'de 397 bin 609 seçmenden 350 bin 162'si sandık başına giderek oy kullandı. Buna göre İl Seçim Kurulu'nda alınan resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Seydi Gülsoy, CHP'den ise Asu Kaya Gedik milletvekili seçildi.

BAHÇELİ 7'İNCİ KEZ MECLİSTE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin Osmaniye´deki tek temsilcisi olarak Meclise girmeye hak kazandı. Bahçeli, Osmaniye´den 7´nci kez vekil seçilmiş oldu.

İL BAŞKANLIĞINDAN MİLLETVEKİLLİĞİNE

AK Parti İl Başkanı olarak görev yaparken istifa edip partisinden milletvekili adayı olan Seydi Gülsoy da Meclise girmeyi başardı. Gülsoy mali müşavir ve muhasebeci.

OSMANİYE´NİN İLK KADIN VEKİLLERİ

21 Nisan 2021'den beri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yapan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği görevinde bulundu. 2006'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bir kadın meclis üyesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yerine vekâlet etti. Bunun yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti grup sözcülüğü pozisyonlarında görevlendirildi. Halen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yönetim kurulu üyesi olan Yanık, insan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili birçok sivil toplum çalışmasında yer aldı. 24 Mart 2021'deki 7. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi. Derya Yanık, memleketi Osmaniye'nin ilk kadın vekillerinden biri oldu.

CHP´li Asu Kaya Gedik de listelere girerek vekil oldu. Bakan Derya Yanık ile birlikte kentin ilk kadın vekili olan Gedik, iki dönem Osmaniye Tabip Odası Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

CHP OYLARINI ARTTIRDI

2018 seçimlerinde oyların yüzde 36,27'sini alan AK Parti 33.05'e, yüzde 31,68 oy alan MHP 28.61'e, 13.35 oy alan İYİ Parti 12.65'e düştü. Yüzde 13.54 oyla Osmaniye'de 3'üncü sırada olan CHP, oy oranını yüzde 17,3'e yükseltti.

VEKİL SAYISI DEĞİŞMEDİ

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti 112 bin 388, MHP 97 bin 280, CHP 58 bin 812, İYİ Parti ise 43 bin 8 oy aldı. AK Parti'nin 2, MHP ve CHP 1'er olan milletvekili sayısı değişmedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-05-15 16:33:04



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