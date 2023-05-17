Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı



Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde KadirliAdana karayolu Aydınlar köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali Topal (55) yönetimindeki 31 YB 968 plakalı otomobil, N.A.'nın kullandığı 44 DK 999 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Topal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü N.A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2023-05-17 22:06:47



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