Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, tarım arazileri zarar gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE'de kırsal mahallelerde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yollar göle göndü, ağaçlar devrildi, ekili alanlar zarar gördü.

Meteoroloji'nin sağanak ve fırtına uyarısının ardından Osmaniye'de, şiddetli yağış etkili oldu; bazı sokak ve caddeler göle döndü. Kuvvetli yağış ve fırtına, özellikle kırsal mahalleleri vurdu. Sakarcalık köyünde yollar kapandı, kanallar taştı, ağaçlar yıkıldı. Ekili tarım arazileri de büyük zarar gördü. Bölgede yağışın aralıklarla sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye Efendi ERKAYIRAN

2023-05-23 10:43:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.