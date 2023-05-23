Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, tarım arazileri zarar gördü (2)



VALİ YILMAZ: ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN ARAÇTA 3 KİŞİ YARALANDI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sağanak ve fırtınanın vurduğu Sakarcalık köyünü ziyaret etti. Burada yapılan çalışmaları inceleyen Vali Yılmaz, "Çok ciddi bir fırtına ve hortum meydana geldi ve maalesef çam ağaçlarını yıkıp, geçti. Bu ağaçların bir kısmı sulama kanalının içine devrildiği için sulama kanalını kapatıyor ve su taşkınına neden oluyor. Şu anda taşkına neden olan suyun çekilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli müdahalelerimiz yapıldı. Allah, çok büyük bir afetten köylümüzü korudu. Burada etkilenen vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üzüldüğümüz hususlardan birisi; bir araç yolda seyir halindeyken ağacın devrilmesi sonucu 3 vatandaşımız yaralı, şu anda tedavileri devam ediyor. Bu vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Devlet olarak bütün müdahalelerimizi yaptık, yapılması gereken çalışmalar da hızla devam etmektedir" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-05-23 16:13:59



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