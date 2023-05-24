Depremde hasar gören apartmandan hırsızlık güvenlik kamerasında

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de depremde hasar gören apartmandaki daireler ile zemin kattaki marketten hırsızlık yapan şüpheli, binanın güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, 21 Mayıs günü sabah saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 5 katlı Murat Küçük Apartmanı'na gelen kişi, açık olan kapıdan içeri girdi. Orta hasarlı olduğu için boşaltılan dairelere ve zemin kattaki markete giren şüpheli, bulduğu değerli eşyaları çuvala doldurup, kaçtı. Evlerini kontrole gelen vatandaşlar hırsızlık olayını fark edince durumu polise bildirdi. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen polisler, 25 yaşlarındaki erkek şüphelinin binaya giriş ve çıkış anlarını saptadı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-05-24 13:28:18
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