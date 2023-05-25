Geri dönüşüm fabrikalarını kaçak akaryakıt tesisine çevirmişler; 16 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de polisin ihbar üzerine baskın yaptığı iki geri dönüşüm fabrikasının, kaçak akaryakıt üretim tesisine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 16 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bazı kişilerin, düzenek kurmak suretiyle çeşitli kimyasal karışımlarla araçlara uyumlu akaryakıt üretip, sattığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde kapalı olduğu bilinen 2 ayrı geri dönüşüm fabrikasına baskın düzenledi. Operasyonda fabrikalarda akaryakıt üretimi için makineler kurulduğu, çeşitli düzenekler yardımıyla hem binek araçlar hem de TIR'lar için yakıt üretimi ve satışı yapıldığı saptandı. Baskınlar sırasında 16 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 25 bin 930 litre karışımlı akaryakıt, 1200 litre akaryakıt üretiminde kullanılan sülfürik asit, 1 pompalı tüfek ve 50 fişek ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-05-25 10:08:21
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