Hasar gören binadaki hırsızlığa tutuklama

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE'de deprem nedeniyle boşaltılan 5 katlı binaya girip, hırsızlık yapan H.D. (33), yakalanıp, tutuklandı.
Fakıuşağı Mahallesi'nde deprem felaketinde orta hasar aldığı için boşatılan 5 katlı Murat Küçük Apartmanı'na, 21 Mayıs'ta girerek hem dairelerden hem de zemin kattaki marketten bulduğu değerli eşyaları çalan şüpheli, kaçtı. Durumu fark edenler polise haber verdi. Polis, güvenlik görüntülerinden şüphelinin H.D. olduğunu belirledi. Operasyonla yakalanan H.D., işlemleri sonrası tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-05-26 11:25:21
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