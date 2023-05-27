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Vanlı öğrencilerin, depremzedelere gönderdiği mektuplar duygulandırdı

DHA

Vanlı öğrencilerin, depremzedelere gönderdiği mektuplar duygulandırdı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'deki depremzede öğrencilere, Vanlı öğrencilerin gönderdiği mektup ve içlerinden çıkan hediyeler, duygulandırdı. Mektupları okuyan öğrenciler, yaklaşık 4 yıl önce depremi yaşayan Vanlı arkadaşlarına, kendilerini yalnız hissettirmedikleri için teşekkür etti.
Van merkezdeki Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Osmaniye'de, Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine, mektuplar gönderdi. Vanlı öğrencilerin, afetzede arkadaşlarına destek ve moral vermek için kaleme aldığı mektuplar, öğrencilere ulaştırıldı. Öğretmenlerinin dağıttığı mektupları okuyan öğrenciler, çok duygulandıklarını ve gönderilen hediyelerle de mutlu olduklarını belirterek, Vanlı arkadaşlarına teşekkür etti.
'ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONA İHTİYAÇLARI VARDI'
Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Derya Kaya, "Yaşanan deprem felaketinin ardından öğrencilerimizin moral ve motivasyona çok ihtiyaçları vardı. Bugün de Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu'ndan Van'dan öğrencilerimize mektuplar ve küçük hediyeler geldi. Öğrencilerimizle birlikte mektupları okuduk, çok mutlu olduk ve duygulandık, onlara moral oldu. Van'daki öğrenciler ve Van halkı da yaklaşık 4 yıl önce bir deprem yaşadılar ve bizi daha iyi anladıklarını düşünüyorum. Mektup gönderen öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir depremin ve felaketlerin ülkemizce bir daha yaşanmamasını diliyorum ve herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.
'BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI'
Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Bilgehan Yıldız ise şöyle konuştu:
"Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencilerinin, moral ve motivasyona ihtiyacımız olan şu zor günlerde uzattığı kardeşlik eli bizim için çok anlamlı ve çok özel. Yanımızda olduklarını bilmek bizler için çok güzel bir duygu, teşekkür ediyorum."
Öğrencilerden Zeynep Azra da mektuplar için teşekkür ederek, "Deprem sonrasında bizleri yalnız bırakmadınız. Bizler de sizlerin yanınızda olacağız" derken, diğer öğrenciler de böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-05-27 10:31:04

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