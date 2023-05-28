Osmaniye'de şarampole devrilen otomobildeki Hamit Talha öldü, 4 kişi yaralandı

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Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilip ters duran otomobildeki 9 yaşındaki Hamit Talha Acar yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Kuzey Çevreyolunda meydana geldi. İbrahim Acar yönetimindeki 80 LD 085 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilip, ters durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Hamit Talha Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı İbrahim Acar, Havva Acar, Sudem Acar ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2023-05-28 01:22:19



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