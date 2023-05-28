Osmaniye'de hasta ve engelli seçmenler, sağlıkçıların refakatinde sandığa gitti

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, hasta ve engelli seçmenler, sağlık ekiplerinin refakatinde sandığa giderek, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy kullandı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için, vatandaşlar, sabah saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya sandık başına geçti. Osmaniye merkez ve ilçe hastanelerinde yatan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanlar, İl Sağlık Müdürlüğü'nün hasta nakil araçları, evde sağlık hizmeti araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkezlere ulaştırıldı. Hasta ve engelli seçmenler, sağlık görevlilerinin refakatinde oylarını kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL
2023-05-28 15:16:21
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