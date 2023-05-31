Osmaniye'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

İbrahim EMÜL-Efendi ERKAYIRAN / OSMANİYE,(DHA) Galatasaray'ın şampiyonluğu Osmaniye'de coşkuyla kutlandı.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 36'ncı haftasında deplasmanda Ankaragücü 4-1 yenen Galatasaray, 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Osmaniye'de Galatasaray taraftarları, araçlarıyla konvoy oluşturup, kentin en işlek caddelerinde şampiyonluk turu attı. Bazı taraftarlar ise kent merkezindeki meydanda toplanıp, meşale yakarak, marşlar söyleyip ve tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarların şampiyonluk turu atmasıDHA-Spor Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL Efendi ERKAYIRAN
2023-05-31 00:54:11
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