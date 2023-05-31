FETÖ hükümlüsü, uygulamada yakalandı

OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE´de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C.D. (53) polis uygulamasında yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde şüpheli kişiler ve araçlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan sorgulamalar sırasında, FETÖ şüphelisi eski polis V.C.D.´nin 'terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.C.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-05-31 14:44:47
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