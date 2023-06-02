Ümit Besen'in babası, hayatını kaybetti

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYELİ sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen (94), yaşamını yitirdi.

Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından Fikret Besen, bugün evinde hayatını kaybetti. Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-06-02 12:04:14



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