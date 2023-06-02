Ümit Besen'in babası, hayatını kaybetti (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Osmaniye'de, evinde hayatını kaybeden Fikret Besen'in cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye, oğlu Ümit Besen, ailesi, dostları ve sevenleri katıldı. Besen'in yakınları, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan namazın ardından Fikret Besen'in cenazesi, dualarla toprağa verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-06-02 17:29:45
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