Otomobil ile işçi servis minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 9 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ile işçi servis minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 9 yaralı

DHA

Otomobil ile işçi servis minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 9 yaralı


Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Şehit Mustafa Yağış Mahallesi KadirliAndırın kara yolunda meydana geldi. Veli Can Akbıyık (25) yönetimindeki 80 LD 420 plakalı otomobil ile işçileri taşıyan 80 AEB 115 plakalı minibüs çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Akbıyık hayatını kaybetti, işçiler Cuma Y., Nurcan A., Meryem K., Rahime K., Nurgül Y., Güllü Ç., Hatice B., Fatma K., Ayşe Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2023-06-04 10:30:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 ...
Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen yaşamını ...
Ümit Besen'in babası, hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Ümit Besen'in babası, hayatını kaybetti (2)
Kadirli’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kadirli’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Ümit Besen'in babası, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ümit Besen'in babası, hayatını kaybetti
Osmaniye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.