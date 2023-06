Polise silah doğrultunca bacağından vurulup yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de 12 suçtan aranan İ.E., uygulama yapan polisleri görünce şoförü tehdit edip taksiyi kaçırdı. Takip sonucu durdurulan taksiden inip polise silahını doğrultan İ.E., bacağından vurularak yakalandı.

Olay, 8 Haziran günü Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri taksiyi durdurmak istedi. Bu sırada takside müşteri olarak bulunan 2 kişiden M.E. kaçtı. 12 ayrı suçtan aranan İ.E. ise silahını çekip, taksi şoförüne gaza basmasını söyledi.

Polis, peşine düştüğü taksiyi bir süre sonra durdurdu. İ.E. aracı kaçırmaya çalışınca polis lastiklere ateş ederek patlattı. Bu kez araçtan inen İ.E. silahını polise doğrultunca bacağından vurularak yakalandı. Yaralı şüpheliye ilk müdahaleyi görevli polis memurları bacağına tampon uygulayarak yaptı. Silaha el koyun polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada bir miktar eroin ele geçirdi. İ.E.´nin ikametinde yapılan aramalarda ise 17 uyuşturucu hap, 6 gram eroin ve 1 mermi bulundu.

Şüpheli İ.E hastaneye kaldırılırken, M.E. de yapılan kapsamlı çalışmayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tehdit altında durmasına engel olunan taksi sürücüsü hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-06-09 17:10:41



