Osmaniye´de otoyolda kaza: 2 ölü, 8 yaralı 

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de otoyolda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde E-90 otoyolu Toprakkale gişeleri yakınlarında meydana geldi. Aynı yöne giden sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 PN 7641 ve 33 TF 473 plakalı iki otomobil çarpışıp, şarampole düştü. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Osmaniye ve Ceyhan´daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-06-10 12:40:03
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